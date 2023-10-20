Президент Латвії закликав ЄС та НАТО озброюватися

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України, повідомляє Європейська правда.

"Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися" , – сказав Рінкевичс, наголосивши, що гасел буде недостатньо і це означатиме витрати.

У п'ятницю, 20 жовтня, латвійський президент проведе переговори з єврокомісаром із внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном про розвиток військової індустрії.

Зокрема, обговорюватимуть можливості залучення інвестицій за програмою підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям в оборонній індустрії та прогрес у реалізації угоди ЄС, що має на меті прискорити спільні закупівлі та постачання для України артилерійських снарядів.

Як відомо, ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів, агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів, а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.