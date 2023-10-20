У Повітряних силах прокоментували розміщення російських МІГів у Севастополі

В контексті інформації про розміщення винищувачів МіГ-31 в тимчасово окупованому Криму Повітряні сили України нагадали, що для авіації не грає визначальну роль місце дислокації, адже це дуже мобільна річ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Нічого нового зрештою. "Страшилки путіна" про патрулювання з "Кинджалами" в Чорному морі, які він розповідав на весь світ. Але я хочу наголосити: Росія використовує багато аеродромів для ударів по Україні, близько 40, а авіація це річ мобільна: сьогодні тут, завтра там. Не обов’язково вони будуть використовувати Бельбек для літаків МіГ-31 (крім того, існує дві модифікації цих винищувачів: МіГ-31БМ та МіГ-31К, носієм ракети Х-47 "Кинджал" є остання).

Сьогодні можуть знаходитись, а завтра перелетять десь у Ростов чи подалі. Для авіації немає жодних проблем здійснити переліт і з дальніх аеродромів здійснювати те саме патрулювання. Єдине – збільшується час підльоту".