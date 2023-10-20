Приватбанк попередив паузу у роботі всіх сервісів та банкоматів: подробиці

Державний Приватбанк у ніч на 21 жовтня проводитиме регламентні роботи, через які операції з картками будуть тимчасово недоступними, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Необхідність проведення планових регламентних робіт процесингового центру в фінустанові пояснили метою підвищити якість та безпеку платежів.

Відтак під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними:

операції з картками;

платежі в Приват24;

не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.

"Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт" , - додали в банку.

Загалом через процесинговий центр ПриватБанку українці зробили вже більше 70 мільярдів карткових операцій - платежів, переказів та інших.

Клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.

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