Фінляндія перевіряє причетність китайського судна до пошкодження Balticconnector

Поліція Фінляндії в п’ятницю повідомила, що розслідування пошкодження підводного газопроводу Balticconnector наразі зосереджене на ролі судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу, яке зафіксували біля місця інциденту, коли той стався, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в заяві фінської поліції.

У межах кримінального розслідування поліція Фінляндії встановила, що пересування судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу. Тому розслідування зараз зосереджене на ролі цього судна.

"Ми будемо співпрацювати з китайською владою для того, щоб встановити роль цього судна. Фінська поліція також має офіцера зв'язку в Китаї, який може займатися цим питанням на місці", – пояснив керівник розслідування Рісто Лохі.

Правоохоронці також додали, що попереднє технічне розслідування, завершене напередодні, підтверджує версію про зовнішнє механічне пошкодження Balticconnector, а версія про імовірний вибух на газогоні не підтверджується.

"Нещодавно на морському дні було знайдено величезну грудку ґрунту, що містить, ймовірно, надзвичайно важкий об'єкт. Зараз ми досліджуємо, що це за об'єкт і чи пов'язаний він з пошкодженням трубопроводу", – додав Лохі.

Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.

Раніше повідомляли, що Центральна кримінальна поліція Фінляндії в межах розслідування інциденту перевіряє інформацію про судна, які перебували в районі на той момент – Newnew Polar Bear, що ходить під прапором Гонконгу, та російський корабель "Севморпуть".