Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету на допомогу Ізраїлю та Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Білий дім.

Як пояснили у Білому домі, після терористичної атаки ХАМАС, Байден різко збільшив безпекову, розвідувальну і дипломатичну підтримку народу Ізраїлю.

Новий запит дозволить надавати необхідну допомогу Ізраїлю у сфері безпеки та підтримувати ізраїльські зусилля зі звільнення заручників.

Також додатковий запит дозволить забезпечити критично важливу підготовку, обладнання та озброєння, необхідні для України.

"Ресурси для американської оборонно-промислової бази підтримають американські робочі місця, підвищать здатність нашої країни виробляти критично важливі боєприпаси та інше обладнання, а також гарантуватимуть, що наші збройні сили залишатимуться найбільш готовими, спроможними і найкраще оснащеними бойовими силами, які коли-небудь бачив світ" , - пише Білий дім.

За даними американських ЗМІ, сума запиту становить 105 мільярдів доларів:

61,4 мільярдів доларів для України;

14,3 мільярдів доларів для Ізраїлю, включаючи 9,15 млрд доларів на гуманітарну допомогу;

7,4 мільярдів доларів для Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону;

13,6 мільярдів доларів на безпеку на південному кордоні США.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Bloomberg повідомило, що Байден звернутися до Конгресу із запитом, який включає допомогу Україні та Ізраїлю.

Згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів, ймовірно, запросить у Конгресу 100 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю вже 20 жовтня за американським часом.

Відзначається, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа лідерам у Сенаті, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.