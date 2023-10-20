Уряд відмовився від перепису населення

Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення, який був запланований на 2023 рік, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.

За його словами, Кабмін на засіданні 20 жовтня визнав таким, що втратило чинність, своє ж розпорядження від 9 грудня 2020 року "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення".

Державній службі статистики доручено ініціювати перепис населення після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що перепис населення України планують провести після війни із Росією за допомогою залучення реєстрів компанії "Apple".