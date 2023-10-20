Bloomberg: Індія відмовилася платити в юанях за російську нафту

Індія відкидає вимогу російських постачальників нафти, які хочуть оплати за нафту в юанях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це пов'язано з напруженістю у відносинах між Індією та Китаєм, яка продовжує наростати.

"За словами високопоставленого індійського чиновника, який безпосередньо брав участь у переговорах, та іншого високопоставленого співробітника державного нафтопереробного заводу, деякі російські постачальники нафти вимагають оплати в юанях" , - йдеться в матеріалі.

За їхніми словами, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді не погодиться на ці прохання. Майже 70% нафтопереробних заводів Індії належать державі, а це означає, що їм доведеться виконувати платіжні інструкції Міністерства фінансів.

Індійська нафтова корпорація, найбільший державний нафтопереробний завод, у минулому платила юанями за російську нафту, хоча відтоді уряд заборонив це робити.

У Росії зріс попит на юані

Видання пише, що у Росії є надлишкова кількість індійських рупій, які вона щосили намагається використовувати. Водночас її попит на юані різко зріс торік, оскільки економіка стає все більш залежною від імпорту Китаю.

Російські підприємства проводять більшу частину своєї торгівлі в юанях, причому китайська валюта цього року замінила долар як валюту, що торгується найбільше в Росії.

Індійські нафтопереробники здебільшого платять за імпорт російської нафти в дирхамах (валюті Об'єднаних Арабських Еміратів), американських доларах і невеликій кількості рупій, якщо ціни на нафту перевищують ліміт у 60 доларів за барель.

За словами високопоставленого індійського урядового чиновника, хоча юань іноді використовують у невеликих угодах, російські постачальники нафти вимагають, щоб китайська валюта була основною одиницею транзакцій під час торгівлі нафтою.

Цінова стеля на російську нафту

Нагадаємо, що з 5 грудня 2022 року діє ембарго Європейського Союзу на імпорт морської нафти з території Росії. Крім того, країни G7 та Австралія запровадили цінову стелю на рівні 60 доларів за барель для російської нафти.

Цінова стеля забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається понад встановлений ліміт.

Раніше Reuters повідомляло, що індійський уряд незадоволений, що державні НПЗ платять за імпорт російської нафти в юанях. Це стало причиною нещодавньої затримки семи партій вантажів з РФ.