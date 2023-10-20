Ситуація на фронті: ЗСУ відбили 20 атак на Авдіївському напрямку

Сили оборони України відбили на Авдіївському напрямку 20 атак російських окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області.

Ще 10 атак Сили оборони відбили на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут силами оборони відбито близько 20 атак ворога.

Понад 15 атак окупантів відбили українські захисники на Мар’їнському напрямку ворог в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також росіяни намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.