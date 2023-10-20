В уряді оголосили початок опалювального сезону: чи є дефіцит в енергосистемі

Дефіциту в енергосистемі України після початку опалювального сезону немає, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 20 жовтня.

"Опалювальний сезон розпочався. До тепла поступово підключають все більше міст. Насамперед, місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури", - зазначив він.

Шмигаль підуреслив, що в енергетичній системі зараз дефіциту немає, а відключення чи графіки зараз не застосовуються.

"Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", – сказав глава уряду.

Також взимку по всій країні працюватимуть тисячі "пунктів незламності", а тарифи до кінця опалювального сезону залишаться без змін.