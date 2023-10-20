Соратник Трампа більше не є кандидатом на посаду спікера Палати США

Члени Палати представників США від Республіканської партії в п'ятницю таємним голосуванням зняли кандидатуру ультраправого трампіста Джима Джордана, який претендував на посаду спікера палати, повідомляє Європейська правда.

Про це повiдомляє CNN.

Рішення про зняття кандидатури Джордана ухвалили після того, як під час трьох раундів голосування за спікера нижньої палати Конгресу він так і не зміг заручитись достатньою підтримкою, натомість із кожним новим раундом втрачав голоси.

Нагадаємо, Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.



Нового кандидата на посаду спікера Палати представників республіканці оберуть у понеділок.

Таким чином, Палата представників США залишається без спікера в той час, як через майже місяць завершується термін дії тимчасового фінансування федерального уряду США, й без схвалення бюджетного законодавства на нього чекає шатдаун.

В умовах глухого кута в Конгресі альтернативний обранню постійного спікера варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.

3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.