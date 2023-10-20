ЗМІ: У Душанбе під час зльоту спалахнув російський літак Іл-76МД

Російські пабліки повідомляють, що військово-транспортний літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту з військового аеродрому у столиці Таджикистану – Душанбе, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російські телеграм-канали Baza, Mash.

За попередніми даними, у ніч з 19 на 20 жовтня під час розгону у літака вибухнуло колесо, після чого почалася пожежа. Літак викотився за межі злітної смуги та повністю згорів.

Відомо, що на борту було 8 осіб. Екіпаж не постраждав.