США та ЄС підтвердили готовність підтримувати Україну - заява

Сполучені Штати та Європейський Союз у п’ятницю підтвердили готовність підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", зокрема в розробці Плану України – документу з переліком реформ і пріоритетів у відбудові, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту ЄС-США, що відбувся в п’ятницю.

Європейські та американські лідери зазначили, що усвідомлюють "нагальність забезпечення того, щоб Росії не вдалося зруйнувати українську економіку", й відповідної потреби активізувати зусилля з надання Києву підтримки.

"Як співголови, разом із Україною, Міжвідомчої донорської координаційної платформи, ми працюємо разом з Україною над розробкою її Плану України (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху", – йдеться в заяві.

Цей План має містити "спільний набір короткострокових пріоритетних економічних реформ, реформ у сфері верховенства права та демократизації, а також пріоритетний і добре скоординований підхід до допомоги у відновленні та реконструкції та інвестицій", підкреслюють лідери США та ЄС.

Вони окремо підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей – зокрема захисту, ремонту та відбудови її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

"Ми визнаємо відданість України та її прогрес у здійсненні реформ і підкреслюємо стратегічну важливість процесу вступу до ЄС", – додають автори заяви.

В українському Міністерстві економіки раніше повідомляли, що План України — це комплексний документ, який стане програмою відновлення та економічного розвитку держави на найближчі чотири роки й попередньо буде складатися з шести основних блоків: енергетика, транспорт та логістика для експорту, АПК, критичні матеріали, IT та діджиталізація, переробна промисловість та зелена металургія.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що Україна прагне допрацювати план до кінця листопада, аби презентувати його ЄС та узгодити з його програмою Ukraine Facility на 50 мільярдів євро.