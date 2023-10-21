ISW: Російські війська перегрупувалися і знову пішли на Авдіївку
20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Інститут вивчення війни (ISW).
На думку військових аналітиків перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат російської техніки і той факт, що російські війська перегрупувалися та знову розпочали наступ, свідчить про те, що або російські сили вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що російське військове командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати техніки та особового складу.
Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).
Російські військові блогери та український військовий оглядач стверджували, що російські війська захопили український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та просунулися біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.
Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).
Інші військові блогери стверджували, що російські війська просунулися до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня тривають бої під Бердичами.
Український Генштаб повідомив що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного.
У Генштабі України 20 жовтня повідомили, що за минулу добу під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки.
Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські сили знищили 200 одиниць російської бронетехніки.
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються відремонтувати пошкоджену техніку ще в полі.
На кадрах, опублікованих 20 жовтня, видно, як українські сили завдають ударів по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки.
Російський військовий блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступом.
Ключові висновки ISW за 20 жовтня:
- 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, це свідчить про те, що російське військове командування залишається відданим наступальним операціям у цьому районі, незважаючи на значні втрати техніки та особового складу.
- 20 жовтня українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та підтверджено їхню присутність у населеному пункті на східному березі Дніпра.
- Російські та українські джерела продовжують вказувати, що російські підрозділи, які захищають східний берег Херсонської області, є відносно менш боєздатними, ніж інші російські сили в інших місцях фронту.
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, але не підтвердили наступ.
- Президент Росії Володимир Путін 19 жовтня відвідав штаб Південного військового округу (ПВО) у Ростові-на-Дону Ростовської області, щоб обговорити з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим бойову обстановку в Україні.
- Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, навколо Авдіївки, на захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, та на окремих ділянках досягли обмеженого прогресу.
- Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін 20 жовтня заявив, що російська влада повинна позбавляти набутого російського громадянства мігрантів, якщо вони не бажають воювати в Україні.