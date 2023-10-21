Заяву Байдена про допомогу Україні та Ізраїлю подивилося понад 20 млн осіб
20,3 мільйона людей дивилися виступ президента США Джо Байдена в прайм-тайм у четвер увечері, в якому він говорив про допомогу для Ізраїлю та України під час війни, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Reuters з посиланням на дані дослідницької компанії Nielsen.
Це більша аудиторія, ніж та яку Байден зміг залучити у червні, коли він виступив у праймтайм з промовою в Овальному кабінеті, проголошуючи про двопартійну угоду про подолання кризи боргового обмеження.
За даними Nielsen, тоді це привернуло увагу лише 6,2 мільйона глядачів і було підхоплено лише двома найбільшими американськими телеканалами.
Показники глядацької аудиторії в четвер були підраховані в 10 телевізійних і кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News і NBC.
Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена в телевізійних мережах, а 35% були налаштовані на кабельну мережу.
За даними Nielsen, більше трьох чвертей телевізійної аудиторії були старшими 55 років.
Передісторія:
- У зверненні до народу у четвер президент США Джо Байден назвав цей момент в історії "переломним моментом" — битвою між світовими демократіями та автократіями.
- Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Володимира Путіна у своїй промові, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.
- У п’ятницю президент США Джо Байден надішле до Конгресу "терміновий бюджетний запит", щоб допомогти підтримати Ізраїль та Україну.