ЗМІ: Ізраїль та США можуть створити в Секторі Газа уряд за підтримки ООН

Ізраїльські та американські чиновники вивчають можливість створення у Секторі Газа тимчасового уряду за підтримки ООН, а також за участю урядів арабських держав, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Неназвані джерела наголошують, що такий план вивчається на випадок витіснення бойовиків ХАМАС із території Сектору Газа.

За даними видання, обговорення знаходяться на ранній стадії та залежатимуть від розвитку подій у війні між Ізраїлем та ХАМАС, зокрема від наземної операції ЦАХАЛу. Крім того, для реалізації такої ідеї буде потрібна підтримка арабських країн регіону, в чому США поки немає впевненості.

США також стурбовані тим, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа, яка не має чіткої фінальної мети, окрім вигнання бойовиків, може перерости в регіональну війну.

Повідомляється, що майбутнє Сектору Газа стало однією з найнагальніших проблем для американських чиновників. Протягом двох тижнів після нападу бойовиків ХАМАС команда президента Джо Байдена намагалася збалансувати підтримку Ізраїлю з побоюваннями з приводу гуманітарної кризи, що розгортається в Секторі Газа.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня увірвалися на територію Ізраїлю. Як відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі".

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю готується до операції на території Сектору Газа. На тлі цього уряду США та Європи чинять тиск на Ізраїль з метою змусити його відкласти наземну операцію, щоб виграти час для секретних переговорів.