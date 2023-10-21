Свої основні дії ворог переніс у повітря - Гуменюк
Цієї ночі ворог застосував складну тактику змішаних атак, коли одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами типу Х-59. Паралельно застосовували ударні дрони, повідомляє Ділова столиця.
Про дії окупантів протягом минулої доби в етері телемарафону "Єдині новини" розповіла начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк.
"Свої основні дії ворог переніс у повітря. Тобто більше став використовувати тактичну та армійську авіації. Цієї ночі була застосована складна тактика змішаних атак, коли одночасно спрямовувалися керовані авіабомби разом із крилатими ракетами типу Х-59. Паралельно застосовувалися ударні дрони. Такого поєднання різної зброї ми ще не спостерігали", — повідомила Гуменюк.
За її інформацією, окупанти на суходолі бояться просування вперед Сил оборони України.
"Наразі в Чорному морі ситуація залишається напруженою, бо в ворога ще є там ракетоносії. Так, на бойовому чергуванні там один підводний човен із чотирма "Калібрами". Він ближче до Новоросійська, але звідти вони також можуть завдавати ударів по нас. А ось інформація про можливе патрулювання російських МіГ-31К у морі є маніпуляцією, бо ці літаки можуть пускати ракети й з інших напрямків. Протягом цієї ночі окупанти використовували Су-34 та Су-35, які заходили з акваторії Азовського моря. Також росіяни ймовірно застосували свій ОТРК "Іскандер" по Кривому Рогу. Останнє ще уточнюється", — зазначила Наталія Гуменюк.