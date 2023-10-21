Буданов розповів, як брав участь у бойових діях, щоб підбадьорити захисників

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснив, що брав участь у бойових діях, аби підбадьорити українських захисників, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв Буданов в інтерв’ю Дмитру Комарову.

"Іноді вона обов'язкова (присутність у боях – ред.).

Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців – ред.)".

У Буданова запитали, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час бойових дій, він назвав це питання "суто риторичним".

"Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки. Переможців не судять".

Нагадаємо:

Буданов брав участь у спецоперації зі звільнення селища Руська Лозова на Харківщині наприкінці квітня 2022 року.