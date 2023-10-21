ЄС і США вивчать шляхи використання активів РФ на користь України - заява

Лідери Європейського Союзу та Сполучених Штатів за підсумками саміту в п’ятницю підтвердили готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні відповідно до національного й міжнародного права, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту.

Європейські та американські лідери підтвердили готовність домогтись повної відповідальності Росії за її протиправну повномасштабну агресію проти України.

"У світлі нагальності зриву спроб Росії зруйнувати українську економіку та постійного недотримання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань, Сполучені Штати та Європейський Союз разом із союзниками скликають своїх експертів для вивчення варіантів своєчасної компенсації Україні за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією", – йдеться в заяві.

Вони підкреслюють, що такі кроки мають відбуватись "відповідно до наших правових систем і міжнародного права".

"У короткостроковій перспективі ми вивчимо, як будь-які надприбутки приватних осіб, що безпосередньо випливають з іммобілізованих російських суверенних активів, якщо ці надприбутки не вимагаються для виконання зобов'язань перед Росією відповідно до чинного законодавства, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення й відбудову відповідно до чинного законодавства", – обіцяють лідери США та ЄС.

Заява також містить зобов’язання лідерів працювати над вирішенням проблем енергетичної, економічної та продовольчої безпеки, спричинених агресією Росії, "які є особливо гострими у найбільш вразливих країнах, що розвиваються".

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує.

Раніше стало відомо, що робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів.