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Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України

Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України
Фото: Twitter

Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України в п’ятницю оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України, повідомляє Європейська правда.

Про це пише DPA.

За словами Флясбарта, який у федеральному уряді Німеччини відповідає за координацію зусиль із відновлення України, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".

З урахуванням цієї суми Міністерство відновлення Німеччини загалом виділить близько одного мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

У квітні Флясбарт уже був із візитом в Україні та оголошував про виділення 111 мільйонів євро на потреби відбудови.

Уповноважений федерального уряду Німеччини з питань відновлення України тоді також говорив, що у своїй діяльності з відновлення зруйнованої інфраструктури України Берлін виходитиме з того, що ця інфраструктура згодом буде спільною європейською.

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