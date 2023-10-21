Німеччина виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України
Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України в п’ятницю оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України, повідомляє Європейська правда.
Про це пише DPA.
За словами Флясбарта, який у федеральному уряді Німеччини відповідає за координацію зусиль із відновлення України, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.
Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".
З урахуванням цієї суми Міністерство відновлення Німеччини загалом виділить близько одного мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.
У квітні Флясбарт уже був із візитом в Україні та оголошував про виділення 111 мільйонів євро на потреби відбудови.
Уповноважений федерального уряду Німеччини з питань відновлення України тоді також говорив, що у своїй діяльності з відновлення зруйнованої інфраструктури України Берлін виходитиме з того, що ця інфраструктура згодом буде спільною європейською.