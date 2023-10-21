В Україні має зрости виробництво засобів РЕБ - уряд ухвалив рішення
Відтепер засоби радіоелектронної боротьби швидше потраплятимуть у війська, оскільки їхній допуск до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Міноборони, віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.
До цього процес допуску до експлуатації невиправдано тривалим - вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних сил.
Крім того, на Генштаб покладений обов’язок затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ" - повiдомили в МО.
Деталі: Федоров впевнений, що це важливе рішення, яке допоможе виробникам активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію.
"У березні Уряд ухвалив постанову щодо БпЛА.
Рішення допомогло українському ринку дронів масштабуватися в десятки разів, і сьогодні наші військові отримують багато безпілотників вітчизняного виробництва. Тепер перекладаємо цей досвід на РЕБ."
Очільник Мінцифри пояснив, що зміни в постанові дадуть змогу:
- закуповувати державі засоби РЕБ за спрощеною процедурою;
- збільшити прибуток виробників на 25%;
- допускати до експлуатації без проведення повторних випробувань і засідання комісії Міноборони;
- скоротити до 10 днів допуск до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;закуповувати Міноборони та Держспецзв’язку РЕБ за запитом Сил оборони;
- придбати БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації завдяки акту спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;
- не затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.