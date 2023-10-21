Активність військ ворога біля Авдіївки дещо знизилась - Сили оборони

Активність військ Росії біля Авдіївки дещо знизилась, хоча ворог і продовжує "йти вперед", запевнив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Штупун в ефірі телемарафону.

"Ворог дещо... можна сказати по втратах, дещо знизилась його активність, але він продовжує іти вперед".

За словами Штупуна, Росія завдала по Таврійському напрямку 1 ракетного та 24 авіаційні удари, більшість з них – КАБи на Авдіївському напрямку.

Нагадаємо:

Тим часом Інститут вивчення війни наголошує, що 20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.