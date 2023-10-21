Тихановська приїхала до Молдови на запрошення Санду

Лідерка демократичної опозиції Білорусі Світлана Тихановська, яка перебуває в Молдові на запрошення президентки країни Маї Санду, провела зустріч зі спікером молдовського парламенту Ігорем Гросу й депутатами, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила її пресслужба.

У межах візиту до Молдови Тихановська зустрілась із групою "За демократичну Білорусь" молдовського парламенту.

"Під час зустрічі йшлося про співпрацю в міжнародних парламентських організаціях, протидію російській пропаганді, а також роботу з білоруською діаспорою в Молдові", – йдеться в повідомленні.

Молдовські депутати також вирішили долучитись до акції на підтримку білоруських політв’язнів і 12 листопада прийти до посольства Білорусі в Кишиневі з портретами політв'язнів. Спікер парламенту Ігор Гросу своєю чергою підписав їм листівки.﻿

"Під час зустрічі було домовлено про двосторонню підтримку європейських прагнень Білорусі та Молдови на всіх міжнародних майданчиках, а також про проведення білорусько-молдовської конференції з питань нейтралітету", – додали у пресслужбі Тихановської.

Про свій візит до Молдови лідерка білоруської опозиції оголосила напередодні. Вона тоді сказала, що на запрошення Санду зустрінеться з нею і візьме участь у Жіночому форумі Молдови.

Світлана Тихановська балотувалася на виборах президента Білорусі 2020 року замість свого чоловіка Сергія, якого було затримано під час передвиборчої кампанії та в грудні 2021-го засуджено до 18 років ув’язнення.

Вибори 2020 року були визнані сфальсифікованими на користь Лукашенка, який влаштував репресії проти незгодних протестувальників. Відтоді Тихановська перебуває за кордоном, де здійснює фактичну політичну діяльність як визнана низкою західних держав легітимна представниця Білорусі.

Саму Тихановську на батьківщині засудили до 15 років позбавлення волі.