ЗМІ: В уряді Швеції упевнені, що будуть у НАТО за кілька тижнів

Шведський уряд оптимістично оцінює процес вступу до Північноатлантичного Альянсу й вважає, що парламент Туреччини попри затримки "протягом кількох тижнів" ратифікує протокол про членство Стокгольма, повідомляє Європейська правда.

Про це урядові джерела повідомили шведському виданню Expressen.

Оптимістична оцінка з’явилась на тлі майбутнього візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Швеції, запланованого на вівторок, 24 жовтня.

"Ми очікуємо, що ратифікація заявки Швеції (на членство в НАТО. – Ред.) розпочнеться незабаром і буде завершена в межах кількох тижнів", – цитує Expressen джерело у шведському уряді.

Нещодавню заяву турецької сторони, що членство Стокгольма залежне від продажу Туреччині американських винищувачів F-16, у Швеції оцінили як "прорив", пише видання. Там також відзначили гострішу риторику інших членів НАТО в бік Анкари щодо питання членства Швеції.

Джерела Expressen висловив впевненість, що найпізніше до зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу наприкінці листопада "над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі буде висіти шведський прапор".

"У нас немає причини вважати інакше", – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, в липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину. Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.