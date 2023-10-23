Блінкен заявив, що Ізраїль не хоче контролювати Сектор Газа

Ізраїль абсолютно не має наміру контролювати Сектор Гази. Оскільки ізраїльтяни не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою терористичних атак.﻿ Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Я думаю, ми знаємо дві речі. Ми не можемо повернутися до статус-кво. Вони не можуть повернутися до статус-кво, коли ХАМАС у змозі керувати Сектором Гази і повторити те, що він зробив" , - заявив він.

Блінкен наголосив, що в Ізраїлю немає бажання керувати Сектором Гази.

"Як я чув від ізраїльтян, у них немає абсолютно ніяких намірів, ніякого бажання самим керувати Газою. Вони пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але вони не можуть перебувати в становищі, коли вони постійно перебувають під загрозою найжахливіших терористичних атак, які походять із Сектора Газа" , - додав він.

За його словами, необхідно знайти гарантії, які не дозволили б ХАМАСУ здійснювати атаки на Ізраїль.