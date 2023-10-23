ISW: РФ продовжує перекидати війська під Авдіївку попри втрати

Загарбники, попри великі втрати, продовжують перекидати свої війська на Авдіївський напрям.﻿ Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що російські війська перекидають додаткові сили на Авдіївський напрямок, попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19-20 жовтня.

Кілька російських "воєнкорів" стверджують, що 22 жовтня на авдіївському напрямку не відбулося значних змін.

Ймовірно, російські війська знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до значних втрат.

Російський "воєнкор" стверджує, що українські сили "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі.

Інший "воєнкор" каже, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного (4 км на південь від Авдіївки) не відповідають дійсності.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські війська нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російський "воєнкор" стверджує, що загарбники не повністю захопили територію Авдіївського терикону, і що ця територія наразі є "сірою зоною".

Пов'язаний з Кремлем "воєнкор" обговорив труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку.

Він стверджував, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріплених районів з обох боків.

Росіянин зазначив, що українські безпілотники та інша високоточна зброя роблять ворожу бронетехніку все більш вразливою і ускладнюють наземні атаки.

Також, за його словами, російські війська постають перед труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки.

Крім того, російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять значну проблему для російського просування навколо Авдіївки.

Експерти зазначають: ці проблеми дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України в перші тижні триваючого українського контрнаступу в червні 2023 року. Однак, поки що невідомо, чи мають російські війська можливості і гнучкість для певної адаптації, як це зробили українські війська після перших невдач у червні 2023 року.

Дані українських джерел також засвідчують те, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій, наперекір значним втратам.

Ключові висновки ISW за 22 жовтня