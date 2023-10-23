Курс валют НБУ на 23 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 22 жовтня впав на 7 коп. до 36.54 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 38,70 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 6 коп. до 3.83 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 44.37 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 41.00 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 8.67 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.540 100
|EUR
|Євро
|38.703 300
|RUB
|рубль
|0.382 670
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44,367 000
|CHF
|Швейцарський франк
|41.001 000
|PLN
|Польський злотий
|8.667 400