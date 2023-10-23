Курс валют НБУ на 23 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 23 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 22 жовтня впав на 7 коп. до 36.54 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 38,70 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 6 коп. до 3.83 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 1 коп. до 44.37 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 20 коп. до 41.00 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 8.67 за 1 польський злотий.