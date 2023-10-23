У ізраїльській армії назвали умови для припинення війни з ХАМАСом

Наземну операцію у Секторі Гази скасують, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і беззаперечно здасться. Про це заявив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус в інтерв’ю австралійському радіо ABC, повідомляє Українська правда.

"Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, в яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників − усіх 212 − і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти і зробити це" , – заявив він.

Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відкладається, попри багатоденні розмови про це, натомість заявив, що ізраїльські війська "повністю ліквідують ХАМАС".

Він також додав, що люди "повинні ставати на чийсь бік... відповідно до власної моралі".

"Якщо ви хочете бути на боці терористів або на боці Ізраїлю, це ваш вибір" , − сказав речник ЦАХАЛу.

Він також відповів на питання, що стосуються жахливої гуманітарної ситуації в Газі, зазначивши, що не вважає, що Ізраїль варто змушувати забезпечувати продовольством ворога, який "запускає ракети по наших громадянам і намагається їх убити".