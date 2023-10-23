На Одещині та Вінниччині знищили 10 "Шахедів" – Сили оборони
Уночі протиповітряна оборона знищила 10 безпілотників Shahed у південних областях: 10 – на Одещині та один – у Вінницькій області.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Нічна атака тривала 3,5 години.
"Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини. Заходили на удар вони переважно з моря, де їх і зустріли підрозділи протиповітряної оборони", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 9 безпілотників було збито на Одещині, ще один – на Вінниччині.
"Уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали", – зазначили в Силах оборони півдня.