До Сектора Гази прибув другий конвой з гумдопомогою від ООН

Другий конвой з гуманітарною допомогою від ООН прибув до Сектора Гази - він складається з 14 вантажівок.﻿ Про це заявив керівник ООН з питань допомоги Мартіна Гріффітса, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

"Ще один проблиск надії для мільйонів людей, які гостро потребують гуманітарної допомоги. Але їм потрібно більше, набагато більше" , - написав він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що до конвою не увійшло паливо через побоювання з ізраїльської сторони щодо його призначення.

Нагадаємо, 21 жовтня між Сектором Газа та Єгиптом запрацював пункт пропуску "Рафах". Проте ним проїхали лише 20 вантажівок з гуманітарною допомогою. Іноземців не змогли евакуюватися через КПП.

В ООН заявили, що такої кількості вантажівок "явно недостатньо" та закликали до подальшої підтримки мирного населення. А Байден розповів, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з усіма сторонами, щоб забезпечити безперервне переміщення допомоги, яка є надзвичайно важливою для добробуту людей.