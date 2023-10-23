Close button

ЗСУ за добу знищили 870 окупантів, 12 танків та 25 артсистем – Генштаб

ЗСУ за добу знищили 870 окупантів, 12 танків та 25 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 870 військових РФ, а також знищили 12 танків, 25 артилерійських систем, 22 бронемашини та іншу військову техніку противника.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 294700 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5093 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 9653 (+22) од,
  • артилерійських систем - 7057 (+25) од,
  • РСЗВ - 825 од,
  • засоби ППО - 551 (+2) од,
  • літаків - 320 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5345 (+6),
  • крилаті ракети - 1536 (+1) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9419 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 998 (+7).

Новини

Популярні теми форуму

analytics