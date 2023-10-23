У ЗСУ розповіли, чому російська ППО збиває свою авіацію

Те, що російські окупанти збивають свої власні літаки та вертольоти може пояснюватись так званим "дружнім вогнем". І такі випадки трапляються вже не вперше. Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Є такий вираз friendly fire ("дружній вогонь"). Не виключено, що літальні апарати можуть потрапляти під "дружній вогонь" через нескоординованість дій" , - розповів Ігнат.

За словами спікера, це вже не перші випадки. Крім того, "зрештою у багатьох війнах таке трапляється".

"Те, що вони (окупанти, - ред.) скиглять, то це ми теж бачимо, фіксуємо. Це ще одне підтвердження. Як кажуть у нас у Повітряних силах - це об'єктивний контроль, що ворог підтвердив втрату літака/гелікоптера від власної зброї. Це для нас чудова інформація" , - констатував Ігнат.

Нагадаємо, російські пабліки повідомили, що окупанти збили власний Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. При цьому самі загарбники не приховують, що "дружній вогонь" вже не рідкість і практично став традицією. Крім того, як пишуть у соцмережах, першу одиницю авіації, яку РФ втратила у війні в Україні, теж збила їхня власна ППО.