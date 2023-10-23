Окупанти вчора обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК

Російські окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК. Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих" , – йдеться в повідомленні.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.