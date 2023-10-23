Окупанти вчора обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК
Російські окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК. Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Учора ввечері, 22 жовтня, внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні.
У компанії повідомили, що внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.
"В умовах атак ворога ДТЕК продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго", – зазначили в компанії.