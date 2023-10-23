У Повітряних силах показали роботу ППО: "Стовідсотковий результат"
У Повітряних силах показали роботу зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Hawk вночі 23 жовтня, коли ППО знищила всі ворожі повітряні цілі.
Відео оприлюднив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"На відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо!", – зазначив Олещук.
Він додав, що "західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою".
"Дякую усім захисникам неба за нинішній результат, вдячний за швидкість та наполегливість в опануванні новими системами!", – написав командувач.