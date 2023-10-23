Бої в Авдіївці не зупиняються, окупанти "лізуть як скажені" – ВЦА

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіян не зупиняють величезні втрати під час штурмів. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, минулої доби тривали запеклі бої, було зафіксовано дуже багато обстрілів та бомбардувань авіацією.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато" , — сказав Барабаш.

Він зазначив, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Вранці військові заявляли, що загарбники продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, ЗСУ відбили штурми в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Опитного, Тоненького та Невельського — тут було понад 20 атак.