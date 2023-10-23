Які області за добу атакувала Росія – зведення ОВА

Упродовж доби російська армія здійснила атаки на 11 областей України, застосовувала ударні безпілотники, артилерію, авіацію. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 23 жовтня, повідомляє Укрінформ.

У Київській області вночі в повітряному просторі зафіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад дві години. По ворожих цілях працювали сили ППО. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.

У Чернігівській області ворог з мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони. Дані уточнюються.

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та громад. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади. У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська, Шалигинська, Новослобідська та Краснопільська громади.

У Запорізькій області за добу війська РФ обстріляли 24 населені пункти. 153 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Росіяни здійснили 14 атак БпЛА по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках і Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, обстріляли із РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське і П'ятихатки. Пошкоджено будинок.

У Дніпропетровській області вчора вдень важка артилерія загарбників била по Нікополю. Пошкоджені чотири приватні оселі, шість господарчих споруд, автомобіль. Під ранок окупанти спрямували на область ракету. Її знищили українські оборонці.

У Харківській області внаслідок удару по селу Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, об‘єкт критичної інфраструктури. Поранена жінка віком 39 років.

Також вчора ворог завдав удару КАБ по селу Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено будівлю професійно-технічного училища і дитсадок. Вдень росіяни з артилерії обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення 81-річний чоловік.

У Луганській області ударів з неба зазнали Надія і Невське. Невське і Білогорівку російська армія обстріляла з мінометів та артилерії. За добу війська РФ здійснили 131 обстріл Луганщини, випустила 552 снаряди.

У Донецькій області під вогнем загарбників перебували Костянтинівка, Часів Яр, Калинівка, Васюківка, Авдіївка, Нетайлове, Торецьк, Бердичі, Богоявленка, Курахове. Пошкоджено ЛЕП, газопровід, три автомобілі, магазин, Курахівську ТЕС. На Донеччині за добу троє людей загинули і троє дістали поранень.

У Миколаївській області вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади.

Росіяни вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 9 дронів Shahed. В Одеському районі уламки дрона пошкодили дах складу припортової інфраструктури. Спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували.

По Херсонській області агресори здійснили 73 обстріли, випустили 469 снарядів, з них по Херсону — 12 обстрілів (46 снарядів). Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів. Внаслідок удару по Станіславу пошкоджені більш як 30 житлових будинків, ліцей, магазини, церква, будівля комунального підприємства, лінія електропередач, газогін.

Під ворожим вогнем вчора вдень опинився Херсон. Є влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств.