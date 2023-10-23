МЗС Німеччини: Через війну на Близькому Сході ЄС уважніше дивиться на Україну

З огляду на очевидну радість президента РФ Володимира Путіна у зв’язку з подіями на Близькому Сході, ЄС ще уважніше відстежує ситуацію в Україні. Про це сказала глава МЗС Німеччини, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу у Люксембурзі в понеділок, повідомляє Європейська правда.

Анналена Бербок зазначила, що, окрім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять жорстоку війну Росії проти України.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому" , – сказала глава МЗС Німеччини.

Вона заявила, що нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.