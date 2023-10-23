Окупанти намагаються перерізати дорогу до Авдіївки – голова ВЦА

Постійний обстріл російських сил дороги, яка веде до Авдіївки, ускладнює евакуацію і постачання гуманітарної допомоги до міста. Попри це, місцеві жителі неохоче залишають Авдіївку – станом на ранок 23 жовтня у місті залишається 1 601 людина. Про це сказав голова Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Радіо Свобода.

"Дуже складна логістика. 22 кілометри до міста постійно під обстрілами – і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це все через одну дорогу.

Звичайно, що ворог намагається її перерізати. Ворог намагається тримати ї постійно під обстрілами. Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати "Орлани", слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь", – каже Барабаш.

За словами очільника МВА, сьогодні з Авдіївки має відбутися евакуація. А от протягом останніх трьох днів її не було. І не через ризики обстрілу, а через небажання людей. Барабаш каже, що переконувати містян виїхати дуже складно:

"Дуже гіркий досвід навіть в нашій громаді. Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади. Коли воно було частково окуповано, і в нас не було змоги завозити туди гуманітарну допомогу, і в принципі заїжджати не було змоги. І вони про це все знають. І от такі речі на них навіть не дуже впливають. Відповіді дуже прості: "сподіваємося, що до того не дійде, що наші зараз їх відженуть як далі, і в нас буде тихіше, і все буде добре".

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