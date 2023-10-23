Понад 800 українських підприємств релокувались через війну

Від початку повномасштабної війни в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств, із яких 667 вже працюють на новому місці. Про це свідчать дані платформи "Опендатабот", станом на кінець вересня, повідомляє Економічна правда.

Наразі за урядовою програмою підприємства можуть перевезти виробничі потужності з територій, що наближені або розташовані у зоні бойових дій, до шістнадцяти регіонів країни.

Так, найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області – 120 та 199 компаній відповідно. Також найбільш затребуваними у підприємців безпечними регіонами стали Чернівецька область – 78 релокантів та Івано-Франківщина – 70.

А найменш популярними виявились Одещина – 3 бізнеси, Житомирщина – 6 компаній, та Кіровоградщина – 17.