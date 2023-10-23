Лідери США та країн ЄС закликали закликали Ізраїль до захисту цивільних

Президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Великобританії Ріші Сунак, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єрка Італії Джорджа Мелоні випустили в ніч на понеділок, 23 жовтня, спільну заяву щодо "конфлікту між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС", повідомляє Deutsche Welle.

Вони підтвердили свою підтримку Ізраїлю та його права на захист від тероризму, а також закликали ізраїльську владу до дотримання міжнародного гуманітарного права, зокрема захисту цивільного населення, повідомив Білий дім.

Західні лідери привітали звільнення ХАМАСом двох заручників і закликали до негайного звільнення всіх інших викрадених бойовиками. Вони також зобов'язалися координувати дії з підтримки своїх громадян у регіоні, зокрема, тих, хто хоче покинути Сектор Гази.

Керівники країн привітали повідомлення про доставку палестинцям у Секторі Гази конвоїв з гуманітарною допомогою. Вони зобов'язалися продовжувати координацію дій з партнерами в регіоні для забезпечення постійного і безпечного доступу людей до продовольства, води, медичного обслуговування та іншої допомоги, необхідної для задоволення основних гуманітарних потреб.

Крім того, вони зобов'язалися продовжувати тісну дипломатичну координацію, зокрема з ключовими партнерами в регіоні, для запобігання поширенню конфлікту та збереження стабільності на Близькому Сході.