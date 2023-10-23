Удари ATACMS: аналітики підрахували, скільки гелікоптерів втратила РФ

Українські військові в результаті удару далекобійними ракетами ATACMS по ворожих аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищили 9 російських вертольотів, ще 15 було пошкоджено. Про це свідчать дані OSINT-аналітика, розслідувача, автора проектів Oryx та Bellingcat Якуба Яновського, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За даними аналітика, в результаті атаки було знищено сім гелікоптерів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8 росіян.

Крім того, ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 та сім Мі-8 - отримали пошкодження.

Яновський зазначив, що Oryx для надійності відніс гелікоптери, які не підлягають відновленню, до категорії пошкоджених. Швидше за все, зазначив він, йдеться про безповоротні втрати, але достатніх доказів для того, щоб так стверджувати, наразі немає.

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше американські ЗМІ повідомили, що для атаки Збройні сили України використовували американські ракети ATACMS. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.