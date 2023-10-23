Адвокати заявили про погіршення стану здоров'я Коломойського

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського повідомляють, що у бізнесмена розпочалось загострення хвороб: почастішали приступи панкреатиту, болі в нирках, збільшився рівень цукру у крові та почав погіршуватись зір.﻿ Про це заявив його адвокат Олександр Лисак, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

За його словами, сторона захисту неодноразово надавала суду, слідству, прокурорам документи, що підтверджують наявність у клієнта захворювань і необхідність його постійного лікування та медичного нагляду лікарів.

"Вже зараз в Ігоря Валерійовича розпочалось загострення хвороб: почастішали приступи панкреатиту, болі в нирках, збільшився рівень цукру у крові та почав погіршуватись зір. Клієнту необхідне термінове незалежне обстеження лікарів, про що ми постійно просимо детективів та прокурорів, які здійснюють нагляд за розслідуванням, однак наші прохання фактично ігноруються" , - каже адвокат.

Лисак також заявив, що адвокати просили перевести Коломойського до Військово-медичного управління СБУ, провести йому медичне обстеження у Єврейському медичному центрі Джей Ем Сі, ультразвукове обстеження, надати дозвіл забір крові для аналізу незалежними медичними установами в чому було відмовлено, або залишено відповідні клопотання без відповіді.

"Яка дійсна мета даної бездіяльності? Ми зараз постійно чуємо про необхідність інтеграції нашої держави у ЄС, проте чи розуміють наші правоохоронні органи європейські стандарти дотримання права на охорону здоров’я? Чи дотримується наша держава стандартів та умов утримання під вартою осіб, вина яких не є доведеною?" , - додав він.

Нагадаємо, Ігорю Коломойському переобрали запобіжний захід у справі про заволодіння 5,8 мільярдами гривень. Так, Печерський районний суд Києва збільшив заставу з 509 мільйонів гривень вже на суму 3 млрд 891 млн гривень.

Перед цим, 7 вересня, повідомлялося, що олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.

До цього, 2 вересня, Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.