Президент Ізраїлю про Палестину: Не можу говорити про дві держави

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ не готовий говорити про реалізацію ідеї щодо створення Палестинської держави, доки йде боротьба з палестинською терористичною організацією ХАМАС, повідомляє Українська правда.

Герцоґ відкинув звинувачення в тому, що ізраїльські бомбардування Гази мають непропорційний вплив на цивільне населення, і заявив, що Ізраїль не має іншого вибору, окрім як ліквідувати ХАМАС.

На запитання про те, що станеться з Газою, якщо Ізраїль знищить ХАМАС, президент Ізраїлю сказав, що це рішення буде за прем'єром Беньяміном Нетаньяху.

Герцоґ не захотів говорити про можливість створення Палестинської держави.

"Реальність зруйнована. Люди ставлять собі глибокі питання. Чи можливо це? Чи можу я помиритися з сусідом, який хоче відрізати голови моїм дітям? Чи це можливо? Я не можу обговорювати це (рішення про дві держави – ред.) зараз, коли моя нація стікає кров'ю, болить і страждає" , – сказав він.