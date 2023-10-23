Шмигаль: Україна отримала 1,5 млрд євро траншу від ЄС

Європейський Союз у понеділок, 23 жовтня, перерахував Україні дев'ятий у 2023 році транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро. Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд євро – це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою" , – йдеться у заяві Шмигаля.

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 132-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі — 1,5 млрд євро.

До кінця року Україна має отримати ще два транші.

Прем'єр розраховує, що наступного року Євросоюз виділить ще 18 млрд євро фінансової допомоги.