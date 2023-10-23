Головне слідче управління СБУ офіційно очолив фігурант антикорупційного розслідування

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця, який з 2019 року виконував обов'язки керівника цієї структури.﻿ Про це йдеться в указі глави держави від 23 жовтня, повідомляє Українська правда.

"Призначити Швеця Андрія Зеновійовича начальником Головного слідчого управління Служби безпеки України" , – йдеться в документі.

За даними розслідування "Схем", Швець, чия майнова декларація не є публічною, оселився з родиною у маєтку ринковою вартістю орієнтовно 11 мільйонів гривень у котеджному містечку "Золоче" – одному найдорожчих елітних поселень Київщини з власним яхт-клубом та вертолітним майданчиком.

Як зазначали журналісти, сам Швець усе життя здебільшого працював на державній службі, а його близькі родичі не мали прибуткового бізнесу та суттєвих офіційних доходів, які б відображались у податкових органах і якими можна було пояснити елітний стиль життя керівника слідства СБУ.

У пресслужбі СБУ тоді пояснювали, що після звільнення з Міністерства юстиції України у 2018 році Швець, мовляв, понад рік займався підприємницькою діяльністю. Також вказувалося, що додатково в придбання будинку кошти вкладала родина.

Іншими указами президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника управління Служби безпеки України у Вінницькій області.

Натомість на цю посаду президент призначив Володимира Петриченко, звільнивши його з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Також Анатолій Сандурський звільнений с посади заступника голови Служби безпеки, а Тамара Пашковська призначена на посаду начальника управління роботи з особовим складом Служби безпеки.

Крім того, на посаду начальника департаменту господарського забезпечення Служби безпеки призначено Андрія Падалку.