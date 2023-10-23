У Києві чоловік вдарив підлітка ножем у груди – той помер

Правоохоронці затримали киянина, який вдарив 14-річного підлітка ножем у груди, що призвело до смерті потерпілого, повідомляє Українська правда.

Ввечері 22 жовтня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів "швидкої" про те, що поруч з багатоповерхівкою вони констатували смерть неповнолітнього хлопця.

За вказаною адресою негайно прибули патрульні поліцейські, дільничні офіцери поліції, слідчо-оперативні групи Дніпровського та Головного управлінь поліції, а також ювенальні поліцейські та кінологи.

За словами слідчого Дніпровського управління поліції Юрія Черниша, потерпілий отримав несумісні з життям травми внаслідок конфлікту з незнайомцем, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

"Спершу між хлопцем та чоловіком виникла суперечка через зауваження, яке незнайомець зробив неповнолітньому, а потім вдарив підлітка ножем у груди. Після скоєного нападник залишив місце вчинення злочину, а очевидці викликали "швидку". Лікарі близько пів години намагались реанімувати потерпілого, але змушені були констатувати його смерть" , – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що дільничні офіцери поліції розшукали підохрюваного за місцем проживання.

"Знаряддя злочину – ніж, зі слідами бурого кольору, зловмисник попросив сховати свою сусідку. Ми вилучили речовий доказ з її квартири та направили на відповідну експертизу. Тіло загиблого також направлено на судово-медичну експертизу для остаточного встановлення причини смерті" , – зазначили у поліції.

Слідчі затримали киянина, 1977 року народження. За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

За словами слідчого, наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.