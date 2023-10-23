У НАЗК відзвітували про перевірку воєнкомів: знайшли 255 млн грн необґрунтованих активів

Національна агенція з питань запобігання корупції виявила необґрунтовані активи українських військкомів на суму понад 255 млн грн, повідомляє Ліга.net.

Агенція заявляє, що під час моніторингу способу життя керівників військкоматів було виявлено необґрунтовані активи чи ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн – ці гроші виявили за останні пів року.

НАЗК згадує колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, у якого виявили незаконне збагачення на 189 млн грн, його підлеглого Дениса Галушка спіймали на незаконному збагаченні на 14 млн грн. Начальник Малиновського районного військкомату Одеси В'ячеслав Кушнеров збагатився на 47 млн грн, у його дружини, матері, тещі й сина виявили нерухомість та автопарк.

Керівник Дніпропетровського обласного військкомату Анатолій Пікал збагатився на 8,5 млн грн — його батько та дружина за останні роки придбали рухоме й нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли.

Заступник начальника Полтавського обласного військкомату також придбав необґрунтовані активи на 1,8 млн грн.

Начальник Самбірського районного військкомату Львівської області збагатився на 4,4 млн грн.

У повідомленні сказано, що однією з найпоширеніших корупційних практик є одержання хабарів за уникнення мобілізації через рішення військово-лікарських комісій.