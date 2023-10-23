Українські військові кораблі беруть участь в навчаннях у Британії

Українські військові моряки та кораблі ВМС України беруть участь у багатонаціональному навчанні Joint Warrior -23-ІІ, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ.

Від ВМС у практичних діях в морі беруть участь протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів". Це відбувається в рамках комплексної підготовки тактичної групи протимінних дій, під керівництвом менторів Королівських ВМС Великої Британії.

До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії.

Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії.

"Основна мета підготовки полягає у досягнені особовим складом екіпажів та штаба тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів. Окрім того відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО", – йдеться в повідомленні.

У ВМС зазначили, що метою навчань є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій.