Кулеба підтримує запровадження в Україні подвійного громадянства
Множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у промові до Світового конгресу українців, повідомляє Укрінформ.
"Конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", – сказав очільник української дипломатії.
Кулеба підкреслив, що він переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства, адже "потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі".
На його думку, держава має відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його, а також прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав.
"Звісно, ця політика має втілюватися розумно. Поступово, починаючи з дружніх країн-союзниць. І, звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором чи недружніми країнами має бути заборонене", – додав міністр.