Кулеба підтримує запровадження в Україні подвійного громадянства

Множинне громадянство має стати елементом державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у промові до Світового конгресу українців, повідомляє Укрінформ.

"Конче необхідно зберегти їхній зв’язок з Батьківщиною. Це про майбутнє України та українства. Тому одним з елементів державної політики, спрямованої на збереження і розвиток всесвітньої української спільноти, має стати множинне громадянство", – сказав очільник української дипломатії.

Кулеба підкреслив, що він переконаний в необхідності запровадження множинного громадянства, адже "потрібно керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні, а силою українського паспорта в Україні та у світі".

На його думку, держава має відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його, а також прийняти як доконаний факт, що зі вступом України до Євросоюзу паспорти України матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських держав.