WSJ: SpaceX уклала угоду про запуск європейських супутників
Американська компанія SpaceX підписала угоду про запуск щонайменше чотирьох флагманських європейських супутників Galileo наступного року. Про це пише The Wall Street Journal, повідомляє Укрінформ.
Як зазначається, SpaceX і Європейське космічне агентство нещодавно підписали угоду про два запуски наступного року. В рамках місії буде виведено по два супутники Galileo, сказав Хав’єр Бенедікто, директор з навігації ЄКА.
Європейська комісія разом з державами-членами ЄС ще повинні остаточно схвалити угоду. Ймовірно, це станеться до кінця року, кажуть джерела видання.