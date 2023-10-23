МЗС Литви: РФ чекала нападу на Ізраїль, щоб поновити наступ в Україні

Європа має продовжувати тримати ситуацію в Україні в центрі уваги, яка залишається складною: Росія чекала на момент, коли міжнародна увага буде прикута до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, щоб скористатися цим та поновити свій наступ проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.

"Ми не можемо забувати та переводити погляд від України, де ситуація є не найпростішою. Ми бачили, що Росія поновила наступ. Це нагадало нам, що Росія очікує на ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відволіктися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моє головне сподівання, що ми зможемо надіслати чітке послання шляхом продовження фінансування, що Європа віддана підтримці цілей української оборони" , - сказав литовський урядовець.

Він зауважив, що сьогодні, вперше за тривалий час, європейські міністри розпочнуть обговорення не з України, а з ситуації, яка складається навколо Ізраїлю й Палестини, щоб відпрацювати конструктивну та зрозумілу позицію.

За словами міністра закордонних справ Литви, Європа має довести, що є важливим партнером у вирішенні цієї кризи, яка стосується також європейської безпеки й захисту тих самих принципів міжнародного права, які Європейський Союз відстоює в Україні.

За словами Ландсбергіса, Європа має навчитися реагувати на багато криз одночасно. Європейці можуть пишатися тим, що вони вже зробили для підтримки України, але вони вимушені реагувати й на інші кризи, такі як конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, потенційний новий спалах протистояння між Вірменією й Азербайджаном та інші, - ці питання також сьогодні входять до порядку денного міністерської зустрічі.