МЗС Литви: РФ чекала нападу на Ізраїль, щоб поновити наступ в Україні
Європа має продовжувати тримати ситуацію в Україні в центрі уваги, яка залишається складною: Росія чекала на момент, коли міжнародна увага буде прикута до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, щоб скористатися цим та поновити свій наступ проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсбергіс перед початком зустрічі Ради міністрів ЄС у Люксембурзі, повідомляє Укрінформ.
"Ми не можемо забувати та переводити погляд від України, де ситуація є не найпростішою. Ми бачили, що Росія поновила наступ. Це нагадало нам, що Росія очікує на ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відволіктися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моє головне сподівання, що ми зможемо надіслати чітке послання шляхом продовження фінансування, що Європа віддана підтримці цілей української оборони", - сказав литовський урядовець.
Він зауважив, що сьогодні, вперше за тривалий час, європейські міністри розпочнуть обговорення не з України, а з ситуації, яка складається навколо Ізраїлю й Палестини, щоб відпрацювати конструктивну та зрозумілу позицію.
За словами міністра закордонних справ Литви, Європа має довести, що є важливим партнером у вирішенні цієї кризи, яка стосується також європейської безпеки й захисту тих самих принципів міжнародного права, які Європейський Союз відстоює в Україні.
За словами Ландсбергіса, Європа має навчитися реагувати на багато криз одночасно. Європейці можуть пишатися тим, що вони вже зробили для підтримки України, але вони вимушені реагувати й на інші кризи, такі як конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, потенційний новий спалах протистояння між Вірменією й Азербайджаном та інші, - ці питання також сьогодні входять до порядку денного міністерської зустрічі.
"За визначенням, Україна є пріоритетом, головним конфліктом. Це відбувається на нашому кордоні, і це точно про ті принципи, які ми відстоюємо. Я навіть назвав би цю ситуацію "матір’ю всіх конфліктів" 21 століття. Якщо ми будемо здатними це вирішити, якщо ми зможемо зберегти територіальну цілісність України та її незалежність, ми можемо очікувати, що світ знову повернеться до нормальності та до стабільності", - додав Ландсбергіс.